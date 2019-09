Meditazione e Intelligenza Emozionale: workshop teorico-pratico

Dal 3 ottobre al 14 novembre 2019 il C.E.A di Genova di via Barrili ospita il workshop teorico-pratico "Meditazione e Intelligenza Emozionale". Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (scrivere a cea.genova@gmail.com).

“Dobbiamo evidenziare che questi studi sono essenzialmente pratici, l’obiettivo principale del C.E.A. è la conoscenza di sé stessi, vale a dire scoprire quale è la nostra realtà psicologica, ciò che siamo, il nostro modo di pensare, sentire, agire etc., e saper distinguere ciò che si esprime in ogni momento dentro di noi. A questo scopo ci avvaliamo di diverse pratiche, che in modo semplice ci aiuteranno a maturare fisicamente ed emozionalmente, a discernere e controllare i nostri stati mentali ed emozionali nel corso della giornata, a mantenerci in stato di allerta e attenti a ciò che avviene nel nostro interiore.”

http://www.cea-internacional.com/index.php/it/soggetti/metodologia-practica

Nei primi incontri presentiamo diversi temi utili ad introdurci nel mondo meraviglioso della meditazione mentre le ultime serate sono dedicate all’aspetto più pratico della meditazione.

Temi trattati:

Giovedì 03 ottobre – ore 21:00 - L’Uomo e le impressioni

Tutti i giorni, in ogni momento, assorbiamo impressioni o energie che si imprimono e si accumulano nella nostra psiche, mente, ed emozioni e che spesso ci condizionano enormemente.

Giovedì 10 ottobre – ore 21:00 - Assertività ed Empatia

La Nuova Intelligenza del secolo XXI e la ricerca concreta di equilibrio e sintonia tra la mente e le emozioni. In questa ricerca l’Assertività e l’Empatia ci offrono enorme aiuto e diversi vantaggi.

Giovedì 17 ottobre – ore 21:00 - I cinque cilindri dell’Uomo

L’essere umano può essere visto come un insieme di aspetti psico-biologici con capacità incredibili ma da gestire in modo corretto se non vogliamo sprecarle come di solito accade.

Introduzione alla tecnica pratica di rilassamento.

Giovedì 24 ottobre – ore 21:00 - Il Cervello, la Mente ed il Cuore

Tutti abbiamo il Cervello, la Mente ed il Cuore, ma troppo spesso invece di usare le capacità che ci offrono, viviamo delle alterazioni e conflitti interni che ci portano a sofferenze interminabili.

Pratica di rilassamento.

Giovedì 31 ottobre – ore 21:00 - La Meditazione e l’Intelligenza Emozionale

Introduzione teorica e pratica alla tecnica di meditazione.

Giovedì 07 novembre – ore 21:00 - Pratiche Meditazione Zen e Zazen

Giovedì 14 novembre – ore 21:00 - Pratiche Meditazione Zen e Zazen

L’iniziativa del CEA di Genova:

http://www.cea-internacional.com/it

Dove: CEA – Centro Studi dell’Autoconoscenza di Genova

Via A. G. Barrili, 6/22

S. Fruttuoso – 16143 Genova

Ingresso gratuito. Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria: cea.genova@gmail.com