"Meditazione adesso!": corso di meditazione con Silo Pittureri

Mai come oggi siamo coinvolti da un profondo senso di disagio, la nostra mente oscilla tra l'insofferenza e il torpore, tra l'inquietudine e la noia. Distratti, coinvolti da un dialogo interiore che ci assorda mentre la vita scorre. Terrorizzati dalla morte viviamo come fossimo già morti avulsi al presente, prigionieri del passato o ansiosi nell’ immaginare il futuro. Pensando di avere indefinitamente tempo lasciamo che la vita passi vivendo nell’illusione di vivere, costantemente alla ricerca di felicità, pieni di brama per ciò che non abbiamo indifferenti a quanto abbiamo.

Dimenticando che la felicità non risiede nei possedimenti ma è il frutto di una mente in equilibrio fra avversione e attaccamento, ci priviamo della libertà di vivere pienamente la nostra esistenza, radicati nel presente, pienamente consapevoli emancipati dalle afflizioni di una vita immaginaria e felici per una vita vissuta pienamente. Per avvicinarci ad una maggiore consapevolezza e al raggiungimento questo scopo proponiamo un cammino che inizia con questo corso “Meditazione Adesso”.

Oggi quando si parla di meditazione si pensa, in modo riduttivo, ad un insieme di tecniche principalmente destinate al rilassamento o alla riduzione dello stress.Questa millenaria pratica è il mezzo più efficace per fare amicizia con sé stessi e poter cambiare la mente liberandola dall’afflizione. Per questo occorre una mente concentrata in grado di potere comprendere la sofferenza nei suoi molteplici aspetti, sapendola abbracciare per poi lasciarla andare Rompendo le gabbie del sé che poggia su una ideale continuità di produzione ci si predispone alla meraviglia. Il corso si sviluppa tra momenti di teorici e momenti pratici di meditazione guidata.

Necessario abbigliamento comodo.

Due percorsi per chi ha già esperienza e per chi si approccia per la prima volta a questa pratica.

Orari per chi non ha esperienza: sabato 8 ore 11/13 - domenica 9 ore 9.30/12.30; partecipazione su offerta libera.

Orari per chi ha esperienza: Sabato 8 ore 15/18 - domenica 9 ore14/16; costo: 30,00€