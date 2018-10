All'RDS Stadium mega concerto di due giorni per gli sfollati

Tanti cantanti - molto conosciuti sia a livello locale sia nazionale - e due giorni di festa, per il maxi concerto per raccogliere fondi da destinare agli sfollati del Morandi.

Di questo grande evento si parlava già da tempo, ma non era chiaro quando e dove sarebbe stato organizzato: a lanciare l'idea, tra gli altri, erano stati Gino Paoli, Ex Otago e Meganoidi.

Il concerto si terrà sabato 17 e domenica 18 novembre, come conferma Il Secolo XIX, all'RDS Stadium. Si inizia già dal pomeriggio, lasciando spazio agli artisti emergenti, per poi continuare fino a sera. L'ingresso, per ogni giornata, costa 15 euro.

Tra le star che con tutta probabilità vedremo salire sul palco, Ex Otago, Max Pezzali, Motta, Willie Peyote, Lo Stato Sociale, Zibba, i Ministri, e tanti altri in arrivo.