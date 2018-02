Max Gazzè incontra i fan alla Feltrinelli

Giovedì 22 febbraio dalle ore 18 Max Gazzè sarà alla Feltrinelli di Genova per presentare il suo ultimo album "Alchemaya", incontrare i fan e firmare autografi.

Nel cd, anche la canzone con cui il cantante ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno".

"Alchemaya" è un concept album in due atti:

Atto 1 - Una vera e propria opera sinfonica originale in undici tracce, un lavoro che nasce dalla ricerca personale di Gazzè degli ultimi trent'anni su temi di storia, filosofia, mitologia, fisica quantistica ed esoterismo, in cui i testi sono scritti dal fratello Francesco, e la parte musicale è composta e arrangiata dallo stesso Max. Un racconto misterioso e fantastico, in parte storico, in parte filosofico, in parte mitologico, sull'origine ed evoluzione del mondo e dell'uomo, disegnato attraverso un appassionante viaggio tra classica, elettronica e avanguardia con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, 60 elementi diretti dal Maestro Clemente Ferrari (che ha anche orchestrato l’opera).

Atto 2 - Composto da alcuni dei successi di Gazzè, rivestiti da un inedito arrangiamento orchestrale e tre brani inediti, “Se soltanto, “Un brivido a Notte” (liberamente tratto da “La Canzone della Cortigianetta” di Gian Pietro Lucini) e “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, brano presentato al Festival di Sanremo 2018.