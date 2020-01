Maurizio Renda & the Ocia Band Live Soul Note

Il 17 gennaio si terrà una buona occasione per una serata all'insegna del buon Rock & Blues con Maurizio Renda & The Ocia Band in uno dei locali di Genova dove si può ancora ascoltare buona musica e godere dei loro aperitivi, vini e ottimi piatti.

Nasce nel 2014 la collaborazione tra Maurizio Renda (già chitarrista della Big Fat Mama) e la Ocia Band:

alla voce Giovanna Piske, alle tastiere Luca Terzolo e alla chitarra Maurizio Renda, mentre alla sezione ritmica Maurizio Auletta (batteria) e Simone Brezzi (basso). Una collaborazione che fonde le diverse provenienze musicali dei musicisti in un suono che si rifà alle sonorità tipiche degli anni '70, nel quale confluiscono stili musicali che vanno dal Rock Blues alle ballate, dal Rock'n'Roll al Soul;

Questi ingredienti danno vita ad un clima live molto coinvolgente nel quale vengono proposti brani che amalgamano i componenti della band in un sound personale e compatto di sicuro coinvolgimento.

Per info e prenotazioni: +39 328 709 5013 - Maurizio Renda & The Ocia Band

Maurizio Renda: chi è

Maurizio Renda, chitarrista, nasce a Genova nel 1957; inizia a suonare all’età di undici anni ascoltando i grandi maestri del rock e del blues degli anni ’70 e dopo diverse esperienze musicali, nel 1983, entra a far parte della “Big Fat Mama”.

Con loro incide tre LP, prodotti dai fratelli Mangora: “Good Man Feelin’ Bad”, “West of Where”, “Let us…live” (1989 doppio live con la partecipazione della cantante Zora Young) i quali ottengono, dalla critica specializzata, ottimi consensi.

Numerose le partecipazioni a festival e manifestazioni nazionali fra i quali:

Milano Blues Festival - apertura del concerto di Johnny Winter

Nave Blues Festival

Torrita Blues Festival

Rock Targato Italia trasmesso da Italia 1

Sanremo Blues trasmesso da RAI 1

apertura al concerto di Albert Collins and the Icebreackers al Courmayeur Blues Festival

apertura dei concerti di B.B.KING e BLUES BROTHERS BAND al Live Genova 2004.

Sempre con Big Fat Mama incide altri due CD intitolati rispettivamente: "Goin Back Home" del 2002 e "Twenty Five Years Old" del 2004, inciso per festeggiare i 25 anni di attività e prodotto e distribuito dalla LM Record di Luigi Mazzesi.

Ha collaborato con : Louisiana Reed, Eddie C. Campbell, Johnny Mars (tourne italiana), Zora Young, Fabio Treves, Paolo Bonfanti;

ha inoltre aperto, sempre con Big Fat Mama, i concerti per:

Screamin’ Jay Hawkins, Clifton Chenier Jr., Jimmy Rogers, John Jakson, Honeboy Edwards, Legendary Blues Band, , Herbie Goins e Omar & the Magic Rooster, Andy J Forest e Shemekia Copeland al Delta Blues Festival di Rovigo.

Nel 2008 registra con la “Old Habits Band” il primo cd della band intitolato “Hard To Break” che riscuote buoni consensi dalla stampa specializzata.

Dal 2014 collabora con The Ocia Band e con loro ha registrato “Around the blues” primo lavoro discografico del gruppo.