Capodanno al Politeama con Maurizio Lastrico

Il 31 dicembre 2019, e poi dal 3 al 5 gennaio 2020, l'attore e comico Maurizio Lastrico porta al Politeama "Nel mezzo del casin di nostra vita".

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città.

Nel suo nuovo spettacolo non mancheranno i celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita, e neanche le amatissime “storie condensate”, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto, che scatena, irrefrenabile, la risata.