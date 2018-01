"Matrimoni e altre catastrofi", al Politeama si ride tra equivoci e rivelazioni

In scena dal 2 al 7 gennaio alle ore 21 (domenica alle 16), al Politeama Genovese, arriva Matrimoni e altre catastrofi (titolo originale How the Other Half Loves), una commedia del 1969 di Alan Ayckbourn, autore, fra gli altri di Le Conquiste di Norman e Camere da letto. A Genova la commedia è portata in scena da The Kitchen Company.

La relazione extraconiugale tra un uomo sposato e la moglie del suo capo e i loro tentativi di coprire la tresca, coinvolgendo anche una terza coppia, scatena un meccanismo esilarante di equivoci e rivelazioni.

Perché vederlo: 3 coppie di età ed estrazione sociale differenti. Un adulterio. Fraintendimenti e risate dal ritmo inarrestabile, da uno dei più prolifici ed acclamati commediografi britannici contemporanei.

Prezzi biglietti: da 5 a 20 euro. Associati Ivo Chiesa e abbonati Politeama Genovese: 14 euro.