Glen Matlock, bassista dei Sex Pistols, al Crazy Bull

Venerdì 30 marzo 2018 alle ore 22.00 al Crazy Bull (Via Degola 4 R) un concerto unico, con l'icona inglese Glen Matlock, bassista, fondatore e mente musicale dei Sex Pistols, uno dei gruppi che ha fatto la storia del punk rock mondiale.

Matlock, i Sex Pistols e The Rich Kids

Matlock, classe 1956, con Steve Jones e Paul Cook ha da contribuito all'esplosione del gruppo inglese, lasciandolo poi nel 1977 poco prima dell'uscita del disco indimenticabile Never Mind the Bolloks, di cui è autore della quasi totalità dei brani. Subito dopo aver lasciato la band forma il gruppo The Rich Kids, in compagnia del chitarrista Steve New e del cantante Midge Ure; ha suonato con artisti del calibro di Iggy Pop e Sid Vicious.

Il concerto a Genova

Presenterà sul palco di Sampierdarena canzoni leggendarie da "God save the Queen" a "Pretty Vacant" in un viaggio tra alcuni dei capolavori della musica popolare.

In apertura,per scaldare il pubblico con il loro frenetico rockabilly, suoneranno i The Liptones Rockabilly Experience.

Per info: 010 4694923