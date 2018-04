Count Basie Lab: masterclass con Armando Corsi

"Armonia per chitarra e incontro con l'artista": nell'ambito di questa masterclass verranno eseguiti alcuni brani internazionali come “Night and Day” di Cole Porter, “Laura” di Raksin e Mercer o brani cantautorali come “La canzone di Marinella” di Fabrizio de Andrè ,“Quando” di Luigi Tenco etc., partendo da tutto quello che è stato per arrivare a tutto quello che potrebbe essere sul piano dell'esecuzione: verranno sostituite armonicamente tutte le armonie originali ovunque sia possibile, comprese tutte le chiusure e le pre-chiusure.

Questi ed altri brani verranno suonati e cantati spiegando la sostituzione armonica rispetto quella originaria nell'accompagnamento.

Per iscrizioni e informazioni:: Tel 348 0590429 (dalle 17 alle 21) / e-mail: lab@countbasie.it

