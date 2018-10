"Per un'ora a Masone non so cosa darei": quarto appuntamento con Andrea Carlini e Andrea Carretti

Cresce settimana dopo settimana, l’entusiasmo per l’appuntamento fisso con la risata a Masone. Venerdì 19 il quarto atteso appuntamento.

Andrea Carlini proporrà un viaggio esilarante tra matrimonio, figli, lavoro, televisione, ricchezza e povertà in un susseguirsi di personaggi e monologhi. I vizi, le debolezze e le paure di un uomo a metà tra i trenta e i quaranta chiamato ad affrontare le sfide dei giorni nostri: troppo vecchio per essere giovane e troppo giovane per essere già un nostalgico. Andrea Carlini, comico della scuola genovese, nato e cresciuto artisticamente a Zelig, si mette a nudo sul palcoscenico, restando rigorosamente vestito.

Sul palcoscenico quella sera ci sarà anche un altro grande comico, come di consueto a Masone, ovvero Andrea Carretti che vi saprà stupire con la sua performance. A Masone sono tutti comici. Nascosti molto bene tra il pubblico ci sono dei comici incredibili, ospiti speciali, cercate di capire prima dello spettacolo se quello accanto a voi sarà un ospite della serata o un semplice spettatore.

Inizio spettacolo ore 21. Costo del biglietto 10 euro.