MascherArti al museo: tableau vivant per Carnevale

Lungo il percorso della Galleria D'Arte Moderna i visitatori troveranno l'occorrente per travestirsi ed immedesimarsi nei personaggi ritratti in alcune delle opere esposte: re, regine, pittori, medici e gente del popolo, dei quali gli operatori museali in forza alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro racconteranno le storie.

I partecipanti potranno farsi fotografare, iritratti più divertenti e spiritosi saranno pubblicati sulla pagina fb Musei di Nervi e Galleria d'Arte Moderna. Per i più piccoli una simpatica sorpresa di Carnevale.

INFO: tel. 010.3726025 ; e-mail biglietteriagam@comune.genova.it

