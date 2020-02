Martedì Grasso grande party in maschera al Casa Mia Club

Torna in città l’originale Party di Carnevale: Martedì grasso.

Martedì 25 febbraio 2020 il Casa Mia Club, la discoteca nel centro di Genova (in via XII Ottobre 182/R) apre straordinariamente le sue porte per una divertente e glamour festa in maschera.

Ci sarà una sorta di contest per il travestimento più originale con tre premi in palio: al 1° classificato 250€, al 2° classificato 150€ e al 3° classificato 100€.

Dalle 21:30 apertura con buffet di dolci e all'interno del locale si potranno acquistare vestiti, maschere e quanto serve per fare festa grazie anche alla presenza di Magic Games Party.

L'ingresso omaggio sarà possibile (e a discrezione) solo in maschera.

Musica commerciale, reggaeton, happy music, revival by: Nas, Simo Effe e Max Giannini.

Per informazioni:

Messenger Facebook & Direct Instagram @Casamia.club

Mail: info@casamiaclub.it

Tel. 0108983728

Whatsapp: 3408127156

Gallery