Mark Morganelli meets Massimo Faraò Trio

Dagli standard alla musica brasiliana con due capimastri del jazz.

Sul palco: Mark Morganelli – Tromba / Massimo Faraò – Pianoforte / Nicola Barbon – Contrabbasso/ Matteo Cidale - Batteria

Massimo e Mark si reincontrano in Italia dopo vent’anni per il piacere di fare ancora musica insieme. Al basso Nicola Barbon e alla batteria il giovane Matteo Cidale.

Il trombettista Mark Morganella nella sua intensa carriera ha collaborato con artisti quali Ahmad Jamal, Billy Taylor, Harry "Sweets" Edison, James Moody, Betty Carter, Gerry Mulligan, Herbie Mann, Sonny Rollins, Clark Terry, Maynard Ferguson, Dave Brubeck, Chuck Mangione, Bobby McFerrin, Chick Corea, Savion Glover, Cassandra Wilson, Dianne Reeves, Dr. John, Spyro Gyra, David Sanborn, Chris Botti, Pat Metheny, e in alcune delle più prestigiose orchestre: Hugh Masekela and the Count Basie, Lionel Hampton, Illinois Jacquet, Duke Ellington and Jazz at Lincoln Center.

Faraò nel 1993 è invitato per la prima volta negli Stati Uniti a suonare con Red Holloway e Albert Tootie Heath con cui tiene molti concerti sulla costa occidentale. Nel 1994 firma un contratto discografico con la Monad Records di New York e torna negli Usa come direttore musicale del gruppo della cantante Shawnn Monteiro composto da Keter Betts e Bobby Durham. E' l'ideatore e direttore dei seminari internazionali We love Jazz e Gospel che si tengono a Genova dal 1993 e divenuti ormai uno degli eventi più importanti in Europa e non solo. Ha fatto parte per diversi tours europei del quintetto di Nat Adderley, formato da Antonio Hart, Walter Booker e Jimmy Cobb Dal 2001 fa parte del nuovo quartetto di Archie Shepp "Just in Time Quartet" insieme a Wayne Dockery e Bobby Durham. Nel Novembre 2004 suona in Giappone presentando i suoi cd diventati best sellers. Ha all'attivo circa cinquanta incisioni e ha suonato con tutti i maggiori esponenti del jazz italiano e internazionale - da Carlo Atti a Benny Golson (solo per citarne due, ma l'elenco sarebbe davvero sterminato) - nei maggiori festival e nei più prestigiosi club al mondo.

