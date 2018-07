Marina Carboni: sul mare, nel mare, attraverso il mare

Marina Carboni, pittrice, artista visiva, interprete sensibile del suo tempo inaugura la mostra domenica 22 luglio alle ore 18 a Sori, presso l’Oratorio di Sant’Erasmo, con il patrocinio del Comune di Sori.

L’esposizione resterà visitabile fino al 2 agosto, tutti i giorni dalle 18 alle 22.

L’artista Marina Carboni espone a Sori, il suo borgo di residenza, venti quadri dedicati al mare osservato in molti dei suoi aspetti umani e misteriosi, in alcuni dei suoi racconti e in alcune delle sue tragedie.

Il mare perché sul mare vive la città di Genova e vi si affacciano i borghi liguri con le loro case, Case che gridano. “ Le loro finestre sono occhi che guardano lontano e le porte sono bocche che gridano per il vento, il sole e le onde del mare che le agita – così narra la presentazione dell’esposizione sorese – attraverso il mare si è sempre svolta e si sta svolgendo la riunificazione dei popoli e lo sterminio di alcuni di essi. Popoli annientati da chi li ha invasi. Altri popoli invece sono partiti, (Valige di cartone) e altri sono arrivati (Arrivando), senza sterminio di razza ma con la sofferenza che tutti conosciamo”.