Serata in memoria di Marielle Franco e Kleo per sostenere il Liguria Pride

Il Coordinamento Liguria Rainbow insieme alla Comunità di San Benedetto organizza per venerdì 11 maggio, dalle ore 18.30 in piazza Don Gallo, un aperitivo a sostegno del Liguria Pride 2018: la serata è dedicata a Marielle Franco e Kleo, due attiviste lesbiche uccise in America Latina a causa del loro impegno politico.

In Brasile e Messico, paesi lacerati da diseguaglianze sociali, razzismo e violenza di classe e di genere, si sono recentemente consumati due crimini che non si possono definire altro che “politici”: Marielle Franco, attivista per i diritti umani, femminista, nera, lesbica, anticapitalista, è stata assassinata il 14 marzo a Rio de Janeiro, Brasile, da dei sicari mentre tornava a casa.

Maria Guadalupe Hernandéz Flores – detta Kleo, attivista per i diritti umani e per le popolazioni indigene, femminista, lesbica, scomparsa l'11 marzo - è stata ritrovata il 20 marzo alla periferia di Guanajuanto, in Messico, senza vita e con evidenti segni di tortura.

Entrambe, denunciando violenze e soprusi, difendevano le categorie più deboli della società, che quotidianamente vivono in situazioni di assenza di diritto.

La loro uccisione mirata doveva avere il chiaro scopo di zittire ogni forma di lotta contro le ingiustizie socio-economiche, le diseguaglianze di genere, la discriminazione verso le persone lgbti, la ferocia della polizia asservita al potere economico-finanziario, la violenza istituzionalizzata su corpi e territori considerati marginali.

Sarà invece fonte di nuove forme di resistenza, perché tutto il loro impegno non vada perduto.

Marielle e Kleo e tutte le vittime di queste atrocità meritano giustizia, quella giustizia che non si può ottenere mediante il ricordo, ma soltanto attraverso l'azione.

Per l'occasione parteciperanno Pino Petruzzelli, attore, che sarà interprete di letture che parlano di discriminazioni, libertà, lotte; Giuliana Cangemi e Angelo Maffia, un duo canoro italiano ma con cuore e cultura brasiliana; Vittorio Attanasio e Fabrizio Cosmi, grandi interpreti di Fabrizio De Andre; Maria Iside Fiore rappresentante per l'Italia allo JESC; Camilla e Zahydee Barretto per Danzabilmente.

La serata di concluderà alle ore 21.30 e vedrà la partecipazione di attori e musicisti.

Hanno aderito all'evento ANPI Genova, ARCI Genova, Libera, CGIL Camera Del Lavoro Metropolitano, Non Una Di Meno, UIL Liguria, SCI Servizio Civile Internazionale, Lesboeventi e Comunità San Benedetto.