“Mare Solidale”: evento benefico per il porto dei piccoli

La serata, in programma lunedì 21 ottobre dalle ore 17:30 alle 21 a bordo della nave MSC Seaview, ormeggiata al Ponte dei Mille presso il Terminal Crociere di Genova, è organizzata da MSC Crociere, Capitaneria di Porto di Genova, International Propeller Club - Genova, con il patrocinio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’iniziativa, interamente a sostegno del progetto “Il mare dentro”, consentirà all’Associazione di continuare ad offrire ogni giorno attività e laboratori di scienze ambientali e biologia marina ai bambini in cura presso le pediatrie della Liguria e in particolare presso l’Istituto G. Gaslini di Genova. Il Porto dei piccoli dal 2005 si dedica a portare in maniera professionale svago ed evasione ispirati al mare ed al porto ai bambini costretti in terapia, stimolandoli attraverso il gioco perché possano ritrovare quella serenità e quelle energie positive così importanti per affrontare al meglio la malattia.

Durante la serata, che si concluderà con un 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘯𝘯𝘦𝘳, si svolgerà una lotteria solidale con preziosi premi tra cui una crociera di 8 giorni a bordo della nuova nave MSC Grandiosa (primo premio).

Per partecipare si dovrà inviare il modulo di conferma entro il giorno 16 Ottobre all’indirizzo deborah.zanoni@msccrociere.it

La quota di adesione potrà essere versata:

- Tramite bonifico entro il giorno 15 ottobre con causale “Nome Cognome Mare Solidale” all’iban IT 21 W 03111 01401 000000023564

- Tramite assegno o contanti all’accoglienza la sera dell’evento

