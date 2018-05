"Mare Mosto": due giorni all'insegna del buon vino a Sestri Levante

AIS Liguria, Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e con la collaborazione dell’Enoteca Regionale della Liguria, organizzano la seconda edizione di “Mare&Mosto – Le Vigne Sospese”, domenica 13 e lunedì 14 maggio 2018.

Oltre 70 produttori di vino liguri e tanti ospiti extra regionali

L’evento prevede la partecipazione di oltre 70 produttori di vino liguri e la presenza, quali ospiti extra regionali, di una rappresentanza di produttori del Consorzio del Soave. Così come nell'edizione di esordio il centro congressuale dell'ex Convento dell'Annunziata si animerà di espositori con i relativi banchi di assaggio, ospiti e tanti visitatori pronti a scoprire l'eccellenza delle produzioni vinicole ed olearie regionali. Infatti sarà elemento caratterizzante di questa edizione, l'ampliamento dell'area dedicata all'olio, con il coinvolgimento del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure e la presenza di importanti relatori, come Luigi Caricato di Olio Officina. Un'iniziativa che rappresenta l'inizio di un percorso destinato a rafforzare le sinergie tra i comparti vitivinicoli ed oleari.

Il programma

Il programma si prefigge una doppia valenza, sia per il pubblico che per gli espositori, infatti la giornata di domenica sarà principalmente dedicata ai visitatori appassionati di enogastronomia, con un richiamo dedicato alla convivialità, sebbene siano previsti alcuni laboratori di approfondimento sensoriale per i più attenti ed esigenti tra i presenti. Sono inoltre previsti numerosi eventi legati alla cucina territoriale ed alle tipicità regionali.

Uno spazio particolare sarà dedicato al pesto, con Roberto Panizza patron del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio. Il lunedì invece sarà rivolto anche agli addetti ai lavori, con workshop tematici e tavole rotonde sui più recenti aggiornamenti normativi e sulle novità tecniche del comparto, con ospiti di assoluta rilevanza, buyer e media di settore. Per offrire ai produttori un momento di arricchimento culturale ed una panoramica sulle soluzioni tecnologiche più avanzate, saranno ospiti aziende all’avanguardia che presenteranno prodotti e servizi innovativi, con dimostrazioni dal vivo e spazi riservati.

Tra questi l’azienda trevigiana Garbellotto, con la sua produzione di botti.Si prevede un piano di comunicazione web in linea con le aspettative, attraverso il presidio della rete con una piattaforma multimediale e con le relativi pagine social, oltre al sito ufficiale di AIS Liguria, quello del Consorzio Olio DOP e alle relative declinazioni sui media sociali. Ingresso a €15,00 (€10,00 soci AIS) con accesso ai banchi di degustazione e set da degustazione.