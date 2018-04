Marco Ferrari presenta "Un tango per il duce" alla Feltrinelli

Giovedì 3 maggio, alle ore 18 alla Feltrinelli di via Ceccardi, il giornalista e scrittore spezzino Marco Ferrari presenta il suo nuovo libro "Un tango per il duce", edito da Voland. Interviene Franco Manzitti.

La trama

Se il cadavere appeso in piazzale Loreto non fosse quello di Mussolini? Se a essere catturato dai partigiani fosse stato il suo sosia ufficiale mentre il vero duce prendeva il largo su un sottomarino tedesco alla volta del Sud America? È da questa ipotesi che parte Un tango per il duce, che da quel famoso aprile 1945 fa iniziare la seconda vita di Benito Mussolini. Arrivato nel nuovo continente, l’ex dittatore si stabilisce in un paesino sperduto dell’entroterra argentino abitato da una piccola comunità di immigrati italiani. Raggiunti a stento da un’eco lontanissima della guerra, i residenti di Romagna Argentina lo accolgono con curiosità ma senza riverenze; tuttavia la forte personalità e la retorica tronfia del duce convincono presto un piccolo esercito di scapestrati a seguirlo in quella che dovrebbe essere la riconquista di Roma.

L'autore

Marco Ferrari, giornalista e scrittore spezzino, ha esordito con Tirreno (Editori Riuniti), a cui hanno fatto seguito altri nove romanzi. Nel 2015 è uscito Mare verticale. Dalle Cinque Terre a Bocca di Magra edito da Laterza. Per Mondadori ha pubblicato assieme ad Arrigo Petacco Ho sparato a Garibaldi nel 2016 e Caporetto nel 2017. Nel 1995 Attilio Bertolucci gli ha conferito il Premio letterario Lerici-Golfo dei Poeti. Dal suo romanzo Alla rivoluzione sulla Due Cavalli (Sellerio, 1995) ha tratto la sceneggiatura dell’omonimo film che ha vinto il Pardo d’Oro al Festival di Locarno 2001. I suoi romanzi sono tradotti in Francia.