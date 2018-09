"Camminando pe' e lische": la marcia di Pra' arriva alla 20esima edizione

Domenica 14 ottobre 2018 si terrà la 20esima edizione di "Camminando pe' e lische", la marcia del ponente genovese.

Novità 2018

Quest'anno cambia il percorso: si partirà sempre da Pra' (presso il centro remiero in zona stazione ferroviaria) tra le 8 e le 9,30, ma anziché arrivare ai Piani di Pra' si arriverà alla Vetta di Pegli. Il rientro avverrà su un percorso asfaltato, e risulterà più breve rispetto al rientro dai Piani di Pra'.

Lo stand gastronomico

Come ogni anno, la marcia si concluderà con un momento di relax e allegria, grazie allo stand gastronomico che sfornerà piatti gustosi per tutti, anche per chi si volesse unire alla festa rinunciando al piacere della camminata. Il menu di quest'anno - curato dall'associazione Borgo di Palmaro - prevede piatto unico con polenta al sugo di funghi e salsiccia, panini con salamella alla piastra, salsiccia o wurstel, vino, birra e caffè.

Iscrizioni

Partecipare costa 8 euro per i maggiorenni, e 4 per i minorenni.

A tutti gli iscritti, la maglietta ufficiale della marcia, un buono ingresso omaggio alla piscina "I Delfini" di Pra' e un gadget per il 20esimo compleanno della marcia.

Corsa in montagna

A causa inoltre di problemi organizzativi legati all'elevata affluenza di marciatori e alla difficoltà nella gestione contemporanea della corsa in montagna, è stata decisa per quest'ultima un'organizzazione dedicata, in data da definirsi.