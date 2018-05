La Marcia dei 5 Campanili festeggia la 40esima edizione

Per il terzo anno consecutivo la Marcia dei 5 Campanili si presenta ancora con una grande novità: la sezione dedicata agli agonisti.

Il Comune di Zoagli (Assessorato allo Sport) in collaborazione con Sport Eventi s.s.d.r.l., per quanto riguarda la sessione competitiva, organizza l’edizione numero 40 della storica Marcia dei 5 Campanili che si terrà domenica 13 maggio 2018; oltre al consueto percorso non competitivo, ci sarà la possibilità di percorrere le stesse vie panoramiche sulle alture di Zoagli in Competizione Agonistica.

Categorie: Amatori, Family Run, Competitiva.

E alla fine pan biscotto con acciughe marinate di Zoagli e Vermentino del Tigullio per tutti.

Per le preiscrizioni ed il regolamento: https://marcia5campanili.it

Gallery