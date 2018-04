Torna il Marc di Primavera alla Fiera per tutti gli appassionati di hi-tech

Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 torna il Gizmark di Primavera (conosciuto però soprattutto come Marc) alla Fiera di Genova.

Una mostra dedicata all’hi-tech, con ottime possibilità di trovare pezzi introvabili anche per gli appassionati di radiantistica e di modernariato tecnologico. Gizmark è un grande e ricercato mercato per chi cerca, oltre ai tablet, pc, notebook, stampanti, scanner, software e videogames, gps e sistemi di sicurezza ma anche attrezzature e componentistica radioamatoriale, nucleo storico della rassegna genovese. I cultori del fai-da-te trovano pezzi di ricambio, apparecchiature da mettere a posto e accessori per elaborazioni speciali a costi estremamente competitivi, valvole ricercatissime dagli appassionati di autocostruzione e riparazione di vecchie radio e di amplificatori audio.

Per i collezionisti radio d’epoca - a valvola e transistor - registratori, tv con i primi portatili di design e telefoni, classici in bachelite.