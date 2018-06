Maratona di Harry Potter e i migliori film degli anni '70-'80: l'estate del cinema della Fiumara

All'UCI Cinemas Fiumara di Sampierdarena parte la ricca rassegna estiva dal titolo “Un’Estate da Leoni e Maghetti”. Il calendario prevede la proiezione di tutti i film della saga di Harry Potter, dei migliori film degli anni ‘70 e ‘80 e dei più bei film della stagione 2017-2018.

La maratona di Harry Potter

A inaugurare la speciale rassegna estiva sarà la maratona di Harry Potter con il primo film della saga, Harry Potter e La Pietra Filosofale. La maratona di Harry Potter è settimanale e ogni film sarà proposto sempre dalla domenica al martedì successivo alle 18:00 e alle 20:00 in base al seguente calendario:

Dal 17 al 19 giugno: Harry Potter e La Pietra Filosofale;

Dal 24 al 26 giugno: Harry Potter e La Camera dei Segreti;

Dal 28 giugno al 4 luglio: Arrivano I Prof, Metti La Nonna in Freezer;​

Dal 1° al 3 luglio: Harry Potter e Il Prigioniero di Azkaban;

Dal 8 al 10 luglio: Harry Potter e Il Calice di Fuoco;

Dal 15 al 17 luglio: Harry Potter e L’Ordine della Fenice;

Dal 22 al 24 luglio: Harry Potter e Il Principe Mezzosangue;

Dal 29 al 31 luglio: Harry Potter e I Doni della Morte - Parte I;

Dal 5 al 7 agosto: Harry Potter e I Doni della Morte – Parte II.

Il prezzo del biglietto per assistere alle singole proiezioni della Maratona di Harry Potter è di soli 4 euro. Chi acquista il biglietto potrà ricevere in regalo la locandina di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald.

I migliori film della stagione appena conclusa

La rassegna estiva “Un’Estate da Leoni e Maghetti” sarà arricchita dalla proiezione dei “Top Film Ultima Chance”, in tutti gli UCI Cinemas (a eccezione di Multisala Gloria, UCI Gualtieri e UCI Venezia Marcon), di alcuni tra i migliori film della stagione appena conclusa, sempre al prezzo di 4 euro per singola proiezione. Si parte dal 21 al 27 giugno con Cars 3, Come Un Gatto in Tangenziale e Dunkirk per poi proseguire con il seguente calendario:

Dal 21 al 27 giugno: Wonder, Blade Runner 2049, Cars 3, Come un Gatto in Tangenziale, Dunkirk;

Dal 28 giugno al 4 luglio: Coco, The Darkest Hour, Assassinio sull’Orient Express;

Dal 5 all’11 luglio: A Casa Tutti Bene, IT, Show Dogs, L’Uomo Sul Treno;

Dal 12 al 18 luglio: Oceania, La Forma dell’Acqua, Black Panther, Ready Player One;

Dal 19 al 25 luglio: Ferdinand, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Avengers: Infnity War, Il Sole a Mezzanotte, Io sono Tempesta;

Dal 26 luglio al 1° agosto: Cattivissimo Me 2, Loro 1, Solo: A Star Wars Story, Rampage-Furia Animale;

Dal 2 all’8 agosto: Cattivissimo Me 3, Loro 2, Jurassic World – Il Regno Distrutto, Jumanji: benvenuti nella giungla.

Gli spettacoli dei film sono previsti alle ore 17:00, alle ore 18, alle ore 20:00 e alle ore 22:00.

I campioni di incassi degli anni '70 e '80

A rendere ancora più entusiasmante la rassegna “Gli Indimenticabili”, film campioni d’incassi dagli anni ‘70 e anni ‘80 che, a partire dal 28 giugno, saranno riproposti per l’intera settimana, con un doppio spettacolo alle ore 18:00 e alle ore 21:00.

Il prezzo sarà di soli 4 euro e il calendario prevede: