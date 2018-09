"Val Polcevera nel cuore" a Marassi

Il 29 settembre nel quartiere di Marassi si terrà un evento pro sfollati della Val Polvecera.

Intrattenimento con esibizioni di body combat, zumba, B&B twerk, body balance, balla & brucia, balli caraibici, giochi e attività per bambini, concerto rock.

Ci sarà anche una lotteria i cui ricavati andranno agli sfollati. Dal 5 settembre si possono acquistare i biglietti presso il bar "A due passi dallo stadio" di corso De Stefanis 99.

I premi sono:

1- Un mese di palestra presso PaleXtra, via Clavarezza

2- Una borsa firmata PaleXtra

3- T-shirt PaleXtra.

All'acquisto del biglietto della lotteria, in omaggio un biglietto free pass giornaliero per PaleXtra.

Saranno messe in vendita T-shit con lo slogan "Marassi: Val Polcevera nel cuore". Tutto il ricavato della manifestazione andrà al Comitato via Porro. Parteciperanno il Presidente della Bassa Val Bisagno e il Presidente del Comitato via Porro.

