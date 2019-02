Corso gratuito di manovre di disostruzione pediatriche delle vie aeree a Voltri

"Il Pulcino Lele" ospiterà un incontro interattivo dedicato alle manovre di disostruzione pediatriche delle vie aeree a cura del dottor Alberto Ferrando.

L'incontro, gratuito e aperto a tutti, si terrà sabato 2 marzo a partire dalle ore 15.30 presso i locali del Nido, e rappresenta un'importante opportunità per genitori, educatori, insegnanti e non solo, di apprendere le manovre di disostruzione pediatriche utili a salvare la vita ai bambini in caso di possibile soffocamento da corpo estraneo.

Ai partecipanti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Nell'ambito del corso è prevista anche una pausa caffé in zona relax.

Per aderire all'iniziativa, contattare "Il Pulcino Lele" ai seguenti recapiti: Tel. 010/8620962 / 331/7207437 - e-mail ilpulcinolele@hotmail.it.

