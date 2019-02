Manovre di disostruzione e prevenzione incidenti

Salvagente è un’associazione che nasce a fine 2013 dall’idea di tre amici con anni di esperienza e di istruzione alle spalle. Mirko, Filippo e Silvia si impongono l’obiettivo di diffondere la cultura del Primo Soccorso e creare eventi accessibili per formare i cittadini colmando quel vuoto tra l’emergenza e l’arrivo dell’ambulanza. Il più grande deficit infatti che un sistema di soccorso può avere, benché strutturato e veloce, è quello di non prevedere gli avvenimenti e di non essere presente quando questi accadono. Infatti, quando i mezzi di soccorso, pur se attivati in tempo, arrivano comunque troppo tardi per colpa di barriere più o meno naturali presenti nelle nostre città, la miglior risorsa che abbiamo a disposizione siamo noi stessi. Dal 2013 sono state 30.000 all’anno le persone formate, per la grandissima parte gratuitamente da Salvagente. Insegnare la Rianimazione Cardiopolmonare, il Primo Soccorso ed in generale proteggere ed aiutare i ragazzi in ogni luogo si trovino è sicuramente la mission di questa associazione, sostenendo tanti progetti che riguardano l’istruzione, la salute ed il recupero. E’ per questo che vengono finanziate alcune importanti iniziative in vari ambiti che riguardano il nostro bene più prezioso: i bambini e i ragazzi.

MISSIONI e PROGETTI • Africa - Progetto Miriam, sostegno per la realizzazione di un orfanotrofio per bambini disabili • Donazione di un pulmino ad una famiglia con bambino disabile • Lezioni nelle scuole – A scuola di cuore • Sostegno ad una casa famiglia in Argentina • Donazione di 15 defibrillatori all’anno • Progetto Ethicus – sostegno alle Terapie Intensive pediatriche • SOS Famiglie • Consulenza Allattamento • Scambio cappotti

PERCHE’ FARE UN CORSO DI PRONTO SOCCORSO? 1. Educazione e sensibilizzazione rivolta alla prevenzione e alla sicurezza 2. Formazione alle manovre di primo soccorso per garantire soccorsi tempestivi ad una vittima, anche con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 3. Riduzione della mortalità e dei rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria. 4. Educazione e sensibilizzazione alla cultura del volontariato di Protezione Civile e che possa stimolare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione delle persone.

PROSSIMI EVENTI 1 Marzo-Genova Ponte Spinola, 16128 Genova ore 16:30 presso Acquario di Genova Evento con focus sulle manovre di disostruzione, taglio cibi e prevenzione incidenti. Ingresso 15 euro, iscrizione su salvagenteitalia.org