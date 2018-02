Genova scende in piazza per la strage dei randagi di Sciacca

Domenica anche Genova si unirà alle tante città che scenderanno in piazza in contemporanea: sarà un unico coro di dolore, rabbia e indignazione per ricordare la strage di centinaia di randagi uccisi a Sciacca e in tutta la Sicilia.

I partecipanti chiedono con forza indagini rapide e pene severissime per i colpevoli di un atto così efferato e crudele. L'appuntamento è per domenica 25 in piazza De Ferrari alle 18: i partecipanti si vestiranno di scuro in segno di lutto e porteranno un lumino per commemorare le vittime innocenti.