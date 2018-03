"Non toccate le nostre maestre": la manifestazione

Nuovo appuntamento in città promosso da gruppi di genitori di diverse regioni italiane che, attraverso i principali social network hanno dato il via a numerose iniziative per concordare azioni e protestare a sostegno di migliaia di insegnanti diplomati magistrali.

A seguito di una sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pubblicata in data 20 dicembre 2017 i docenti infatti, pur dopo molti anni di insegnamento rischiano di essere estromessi dalle graduatorie (Gae) utili per l'accesso al ruolo rimanendo così precari a vita.

«Le conseguenze di tale decisione in termini di continuità didattica- educativa nonché affettiva ricadranno inevitabilmente sui nostri bambini che, per motivi incomprensibili non soltanto ai loro occhi ma anche alla ragione e al buon senso non ritroveranno più i loro maestri e le loro maestre. Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi al corteo e a contribuire attraverso un'offerta libera all'acquisto di un palloncino che sarà distribuito in loco e lasciato volare a conclusione del corteo» dicono gli organizzatori.

Prenderanno parte all'evento anche alcuni esponenti della Regione Liguria, maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.

