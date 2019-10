Mani in arte: workshop di ceramica futurista

La Wolfsoniana ospita un’esperienza suddivisa in due appuntamenti per fruire in modo immersivo della mostra "Ivos Pacetti – Imprenditore Futurista”, allestita presso i suoi spazi museali.

La visita accompagnata con uno Storico dell'arte ci guiderà in un viaggio attraverso l’arte futurista e sarà mirata a conoscere ed apprezzare le tecniche ed il gusto tipiche della manifattura di Ivos Pacetti. Le linee geometriche, l'ardito uso dei colori e l'innovazione dei soggetti scelti diventano i mezzi per raccontare un’epoca e per evidenziare cosa abbia rappresentato nel corso del tempo.

Il workshop consentirà l’esperienza diretta della materia ceramica, sarà diviso in due moduli e tenuto dalla Fondazione Lorenzo Garaventa. Nel corso del primo appuntamento un mestro ceramista guiderà il partecipante alla scoperta dei primi rudimenti della lavorazione della ceramica attraverso la tecnica di foggiatura a lastra di un oggetto d’uso nel secondo si sperimenterà la decorazione a smalto. Al termine del workshop e dopo la necessaria cottura, ciascun partecipante potrà ritirare l’oggetto da lui prodotto.

A cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e della Fondazione Lorenzo Garaventa

Info e prenotazioni: biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it / 0103231329

Gallery