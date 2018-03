Mangialunga a Fontanegli: l'edizione 2018

Si cammina e si mangia tra le ville e le creuze a Fontanegli domenica 27 maggio 2018 in occasione del tradizionale appuntamento con la Mangialunga, arrivata alla 16esima edizione.

Sono 10 le tappe di prelibatezze liguri, dall'aperitivo al dolce, con musica in tutti i rioni e concorso fotografico.

Chi è interessato a partecipare può prenotare nella sede dell'U.S. Fontanegli '74 in via Spellarossa 1, Genova. Oppure prezzo i negozi "Oro & Company" di via Tortosa, edicola Donati di corso Europa 351 b, "Beacco Orificeria" di via Buozzi 42/r, area di servizio Repsol in via Struppa 113, l'edicola di Maragliano in piazza Fontane Marose 10/r, "L'idraulica" di via Pareto 6/r.

Gli adulti pagano 30 euro, i ragazzi da 7 a 12 anni 15 euro, e i bambini fino a 6 anni partecipano gratis.

Il 27 maggio ci si ritrova al campo sportivo per partenze sfalsate dalle 11 alle 14.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza e al fondo attività culutrali, sociali e sportive.