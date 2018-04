Appuntamento domenica 6 maggio 2018 con la Mangialonga per i bricchi di Sori, la passeggiata enogastronomica non competitiva organizzata dal Comitato San Matteo Sussisa in cui si cammina scoprendo i sapori del territorio.

Si parte dalle 9 alle 11 presso la Soms Sussisa Sori.

Menu e tappe

Località Fulle Il Mulino: focaccia genovese

Frazione Capreno: torte salata

Spinaioa: formaggio e pere

Cappelletta alpini: pansoti

Campi di Cornua: focaccia al formaggio

Soms Sussisa di Sori: dolce e caffè

Iscrizioni e costi

Costo dell'iscrizione: bambini da 0 a 6 anni gratis. Bambini da 7 a 12 anni: 15 euro. Adulti: 25 euro.

Termine iscrizioni: 29 aprile. Lunghezza percorso: 9 km.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per iscrizioni e informazioni: Erica 3398602394 - Luca 3406292042