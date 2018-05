Arriva la prima Mangialonga "De Paize in Paize"

In Val Petronio arriva la prima edizione della Mangialonga "De Paize in Paize", domenica 3 giugno 2018.

Si tratta di una passeggiata gastronomica lungo un percorso di 12 km, immerso nella natura, tra vigneti, uliveti, boschi e caratteristici paesi dell'entroterra ligure, con punti panoramici mozzafiato e tappe in cui assaggiare i prodotti tipici del territorio.

Ci sarà la possibilità di visitare il Museo Contadino di Velva e all'arrivo la mostra fotografica su Guglielmo Marconi.

Ecco le tappe gastronomiche:

Partenza: ore 9,30

Località Conio: focaccia e vino

Santuario Madonna della Guardia: pastasciutta della valle

Velva: torta di riso e di verdure

Località Cottarze: frisceu, salsicce alla piastra

Arrivo: dolce

Punto di partenza e di arrivo: ex campo sportivo di Castiglione Chiavarese (presente ampio parcheggio).

Info e iscrizioni

L'iscrizione costa 20 euro, 10 euro per ragazzi dai 7 ai 14 anni, gratis per under 6 (3485754066). Prenotazione obbligatoria entro martedì 29 maggio. Informazioni: info@prolococastiglione.org.

Questo evento partecipa all'iniziativa "Maglietta delle Sagre": chi si presenta con la maglietta di "Feste e Sagre - Liguria" riceverà in omaggio lo zainetto della Mangialonga.