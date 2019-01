Torna la Mangialonga nel Golfo Paradiso

Il 25 aprile 2019 ritorna il sesto appuntamento con la Mangialonga nel Golfo Paradiso.

In questi anni il Comitato organizzativo composto da diverse realtà cittadine, Acli Polanesi, Comitato Sagra delle Focaccette Megli, Croce Verde Recco e Pro Loco Recco, ha scelto di investire i ricavati dell’iniziativa sui sentieri che vengono percorsi durante la manifestazione.

I ricavati per sistemare i sentieri

In particolare si è lavorato al recupero del sentiero che collega Polanesi a Megli: sono stati realizzati muri di contenimento e pulizia della zona abbandonata da anni.

Un intervento che si sta per ultimare prima di questa edizione è il posizionamento permanente di pali sui quali verranno indicate le coordinate utili in caso di interventi del numero unico di emergenza 112 e le indicazioni dove il sentiero conduce.

Quest’ultimo intervento è realizzato in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari Anticendio Boschivo e Protezione Civile Recco.

Percorso

Il percorso ritorna quello classico: con partenza dal Lungomare di Recco si raggiunge via Pisa dove inizia salita Faveto una scalinata sul crinale della collina da dove si puo anche ammirare il vigneto dell’Azienda Agricola Colli dei Maggioli” .

Proprio nella prima tappa si degusterà questo vino prodotto in loco.

Successivamente la Creuza tra uliveti e macchia mediterranea ci porterà alla Cappella dell’Ascensione per un momento di relax e sosta.

Il percorso riprende con una leggera salita per poi attraversare la collina sopra Recco fino a raggiungere la località di Ageno. In questo tratto in alcuni punti panoramici si potranno osservare meravigliosi scorci che il nostro territorio offre.

Dalla località di Ageno si raggiungerà Sant’Apollinare nel comune di Sori sul sagrato della chiesina i partecipanti in questa tappa potranno riprendersi immersi nel verde della natura con vista aperta sull’azzurro del mare.

Scendendo da Sant’Apollinare tra uliveti si raggiunge Polanesi e poi continuando Megli la penultima tappa del nostro percorso e da li il ritorno sul Lungomare Bettolo.

Le iscrizioni per l’edizione 2019 della mangialonga si apriranno l’11 marzo e si chiuderanno il 21 aprile 2019.