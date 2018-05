Torna sabato 9 giugno il goloso appuntamento con la Mangia e Sciòppa, la "Mangialonga" della Val d'Aveto.

Il percorso farà scoprire un lato inedito della valle, immerso tra sentieri, colline e suggestive frazioni, ricche di storia ed amore per la propria terra. Attraverso un percorso di 9 km, si incontreranno 6 tappe culinarie, in cui, accompagnati da buona musica, si potranno assaporare specialità locali. Inoltre al termine del percorso ci si potrà divertire come durante la scorsa edizione con i giochi della tradizione campestre: corsa coi sacchi, il chiodo tonante, ed il tiro alla fune.

Menu:

Prima tappa: Focaccia e vino bianco come ottima tradizione ligure

Seconda tappa: Salumi e formaggi

Terza tappa: Polenta con a scelta sugo di funghi o di salciccia oppure bianca con olio e formaggio

Quarta tappa: Porchetta

Quinta tappa: Spiedini di frutta, immancabili

Sesta tappa: Dolce caffè e grappa

Prezzi:

- Iscrizione singola 25 euro

- Famiglie da 4 persone euro 80

- Famiglie da 3 persone euro 70

- Bimbi sotto i 6 anni gratis

Iscrizioni:

Come e dove iscriversi: http://mangiaescioppa.it/iscrizioni/ (entro mercoledì 29 maggio).