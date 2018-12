Max Manfredi, Federico Sirianni & friends con "Refusi di Natale 2.0" a La Claque

Sabato 29 dicembre 2018 a La Claque, Max Manfredi e Federico Sirianni presentano "Refusi di Natale 2.0", un concerto fuori tempo per festeggiare in ritardo (o in enorme anticipo).

I due pluripremiati cantautori - attualmente i più rappresentativi della storica "Scuola Genovese" - dopo il successo del "NoGenovaTour" che ha superato le 250 date in tutta Italia nel giro di 3 anni, hanno deciso di trasformare il loro spettacolo di canzoni e racconti in un vero e proprio concerto di Natale.

Entrambi appassionati del periodo delle feste invernali, delle sue suggestioni, delle sue luci e delle sue musiche, Manfredi e Sirianni hanno composto numerose canzoni dedicate al Natale: testi non consueti, che parlano spesso dell'altra faccia di questa festività, mettendo a confronto quelli che possono godere del calore della festa e gli altri, i soli, gli sconfitti, gli emarginati.

Si alternano dunque canzoni originali e grandi tradizionali, racconti dickensiani e scritti per l'occasione, momenti di reale commozione e di surreale comicità.

Tanti altri musicisti prenderanno parte al concerto

Numerosi gli amici musicisti invitati a questa festa “fuori tempo”: da Filippo Gambetta con il suo organetto diatonico a Edmondo Romano, armato di cornamusa, whistle e un numero impressionante di fiati, da Matteo Nahum, raffinato chitarrista e percussore di glockenspiel al potentissimo Bobby Soul, dal pianista Marco Spiccio a molti altri che intervanno a dividere il palco della Claque con i due cantautori.

Max Manfredi

Max Manfredi è stato definito da Fabrizio de Andrè “il più bravo di tutti” e, lo stesso Faber, ha cantato una canzone scritta da Max, “La fiera della Maddalena”, contenuta nell’album “Max”.

Federico Sirianni

Federico Sirianni è tra i cantautori italiani che hanno ottenuto più riconoscimenti in assoluto; il suo ultimo disco “Il Santo” è stato definito dalla critica “il più bel disco italiano del 2016” e ha ricevuto la menzione speciale del Club Tenco per la manifestazione Musica contro le mafie.