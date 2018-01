"Mamma Mia!" sold out: ritornerà a Genova nel 2019, prevendite già aperte

Grande successo del musical Mamma Mia!, la grande produzione interamente italiana diretta da Massimo Romeo Piparo. In tutta Italia si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto, pertanto visto il sold out del Politeama Genovese per tutte e 7 le repliche dello spettacolo nel gennaio 2018, sono già aperte le prevendite per 6 nuove date della prossima stagione teatrale: dal 22 al 27 gennaio 2019.

A 20 anni dal debutto e a 10 anni dal film con Meryl Streep, Mamma Mia è la a più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha fatto scatenare il pubblico di tutto il mondo con le mitiche canzoni degli ABBA. Questa nuova edizione italiana vedrà sul palco 30 performers, una scenografia incredibile con pontile, bagnasciuga e vera acqua di mare.