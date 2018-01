Torna il "Magical Friendly Sound" al Bonfim con gli Assist live

Il rinnovato Bonfim ospiterà la seconda edizione di "Magical Friendly Sound", situato nella rinomatissima cornice di Genova Nervi.

Come ogni anno il cast è sempre il valore aggiunto in piu' alle feste fino qui' organizzate.

Gli ospiti speciali che suoneranno alla festa sono un gruppo dI Torino, gli Assist.

Gli Assist

Nati nel 1990 proponendo un sound accattivante e coinvolgente ispirato da sempre ad atmosfere “Beatlesiane” dei tardi sixties ed a tutta la scena Indie d’oltremanica. Who, Jam, Kula Shaker, Smiths, Oasis & Blur sono da sempre gli ascolti di riferimento.

Nel 1998 l'esordio discografico. Inseriti dapprima nella compilation “MondoBeat” (FaceRecords/Sony)al fianco di Fleshtones, Chesterfield Kings, Sciacalli, Statuto e molti altri, nello stesso anno debuttano con il loro primo album “PopClub” (FaceRecords/Sony).

L'album stesso si piazza al 27° posto della classifica di vendite di M&D.

Sotto la produzione artistica di Antonio “TonyFace” Bacciocchi la band effettua una intensa attività live in tutta la penisola con più di cento date, aprendo con successo le date italiane dei tour di Supergrass & Cornershop grazie al sostegno di Corrado Rizzotto Indipendente Concerti/VIVO. Partecipa a trasmissioni Tv quali Help, Roxy Bar (Tmc2) e "Trenta Ore Per La Vita" (Italia Uno).

Da poco è uscito il nuovo album "Stereobeat". Disponibile in tutti i negozi e su tutte le piattaforme digitali, l'album ha prodotto fino ad ora un fitta serie di concerti in tutta Italia.

Due brani tratti dall'album stesso sono stati programmati in background in programmi Mediaset.

Da poche settimane il nostro primo lavoro “PopClub” è stato ristampato ed arricchito di bonus tracks e materiale inedito sempre a cura di TonyFace Bacciocchi in partnership con Irma Records.

Al termine del concerto inizierà l'after vynil party:

con i nostri stilosissimi Djs Resident cui anche loro NON hanno bisogno certo di presentazioni:

- Dj Pier

- Dj Ipnopedion (nonchè chitarrista del gruppo genovese Beat psichedelico i "Fenomeni")

Vi faranno consumare i tacchi delle scarpe con i loro dischi rigorosamente in vinile: Mod, Beat, Freakbeat, Northern Soul, Sixties sound e quant'altro.



Per chi volesse, c'è la possibilità di cenare con i prodotti tipici di Genova prenotando al numero 010 320 9612.