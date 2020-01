La magica atmosfera della disco music degli anni 70 e 80 con la Discovery Band live al B-Club di Savignone

Sabato 1 febbraio al B-Club di Savignone, locale noto per la musica dal vivo in Valle Scrivia, torna la magica atmosfera della disco music degli anni 70 e 80 suonata dal vivo in compagnia della Discovery Band.

La band genovese, composta da 9 elementi, è stata fondata dal bassista Eugenio Cugnoli con base a Recco e si propone di ricreare la migliore musica live disco dance degli anni 70 e 80 con ricca sezione fiati, cori e due voci soliste maschile e femminile.

Il repertorio spazia da Gloria Gaynor ai Bee Gees, dagli Earth Wind & Fire agli Chic e alle Sister Sledge, da Chaka Khan agli Imagination, in una miscela esplosiva e spumeggiante tutta da ballare e divertirsi.

Apericena musicale a partire dalle 20:30 con prenotazione obbligatoria al 3491258020.