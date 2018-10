Magic Labyrinth: i caruggi diventano un labirinto incantato

Mercoledì 31 ottobre, in occasione del Monster Festival che animerà le strade di Genova in occasione di Halloween, il centro storico diventerà un labirinto incantato con l'evento gratuito "Magic Labyrinth".

Si potrà esplorare il labirinto, attraversando le sue 3 contee: la contea degli uomini volanti (acrobati e giocolieri) la contea dei maghi (illusionisti e maghi di strada) la contea dei musici (band e musicisti di strada).

Non solo: postazioni di acrobatica aerea e giocoleria iitnerante in piazza De Ferrari, Matteotti, Sarzano, via di Scurreria, piazza Campetto. Il Distretto della Magia del Club Lanterna Magica Genova aspetta i più curiosi con spettacoli di street magic, llusionismo, maghi "nascosti" in via Luccoli.

E poi non può mancare la musica: dalle 22 in piazza di Sarzano concerto di Arancia Balcanika, in piazza Negri, sempre dalle 22, Your Swing Clandestino e concerto di Miki and the Red Rockets, con altri musicisti itineranti.

Si potrà partecipare alla speciale "caccia al tesoro", un racconto a bivi dove l'utente, attrraverso le sue scelte, ne deciderà il finale, inseguendo gli indizi, risolvendo gli enigmi, e incontrando i personaggi nascosti.

Da non perdere, contestualmente, sempre nei vicoli, il Ghost Tour.