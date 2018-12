La "Madama Butterfly" di Puccini al teatro Govi di Bolzaneto

Sabato 8 dicembre ore 21 e domenica 9 dicembre ore 16 il Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 rosso a Genova Bolzaneto presenta un grande classico dell’opera lirica: La Madama Buttefly di Giacomo Puccini nell’allestimento di Voz y Alma – L’Anima nell’opera.

Continua la missione di Voz y Alma – L’anima dell’opera: divulgare la conoscenza della lirica anche a quel pubblico che normalmente non ne apprezza la bellezza, avvicinandosi alla popolazione di periferia proponendo spettacoli di altissima qualità a prezzi molto calmierati rispetto ai grandi Teatri del centro città.

La storia è quella di Cio Co-san, la Madama Butterfly, appunto, che, quindicenne, si unisce in matrimonio all’Ufficiale della Marina Militare degli Stati Uniti Pinkerton il quale dopo un mese la abbandona (come le usanze locali di Nagasaki gli concedono) incinta e fa rientro in patria.

Ma l’amore dei lei è forte… tenace e, pur nell’agonia, continua a ripetere a tutti la sua incrollabile fiducia nel ritorno dell’amato.

E in effetti Pinkerton torna, dopo tre anni. Ma non è da solo: con lui c’è la nuova giovane moglie americana. Vuole riprendersi il bambino ed educarlo secondo gli usi occidentali. È solo a questo punto che Butterfly capisce: illusione, falsa felicità, totale assenza di devozione si palesano spaventosamente davanti ai sui occhi. È in quel momento che decide di togliersi la vita, in silenzio e senza clamore accoltellandosi al collo in una drammatica scena finale, non prima di aver bendato il figlio per non fargli vedere nulla.

E lì, quando ormai è troppo tardi arriva Pinkerton: avrebbe voluto scusarsi, chiedere scusa. Ma l’unica vita che ancora scorre è quella del bambino che, ancora bendato e ignaro dell’accaduto gioca, tranquillo, con una bambola e una bandierina americana.

Prezzo dei biglietti: settore 1 25 euro, settore 2 20 euro, settore 3 15 euro.