L'opera di Puccini "Madama Butterfly" approda al Porto Antico

"Madama Butterfly", la celebre opera di Giacomo Puccini, approda al Porto Antico (Arena del Mare) il 26 e 28 luglio 2018, nell'ambito della rassegna "Ti porto all'opera".

La trama: sbarcato a Nagasaki, all'inizio del XX secolo, Pinkerton, ufficiale della marina degli Stati Uniti, per vanità e spirito d'avventura si unisce in matrimonio, secondo le usanze locali, con una geisha quindicenne di nome Cho Cho-san, acquisendo così il diritto di ripudiare la moglie anche dopo un mese; così infatti avviene, e Pinkerton ritorna in patria abbandonando la giovanissima sposa. Ma questa, forte di un amore ardente e tenace, pur struggendosi nella lunga attesa accanto al bimbo nato da quelle nozze, continua a ripetere a tutti la sua incrollabile fiducia nel ritorno dell'amato. Pinkerton infatti ritorna dopo tre anni, ma non da solo: accompagnato da una giovane donna, da lui sposata regolarmente negli Stati Uniti.

I biglietti saranno in vendita dai primi di luglio presso la Biglietteria del Teatro e nei principali circuiti online.

Prezzo: posto unico euro 25 - under 26 euro 15.