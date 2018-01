"Madagascar" il musical in arrivo al Politeama

Sabato 20 e domenica 21 gennaio arriva "Madagascar - A musical adventure" al Politeama.

La trama

Il musical è basato sul film di animazione Dreamworks "Madagascar": per la prima volta in Italia dal vivo i personaggi campioni d’incassi saranno i protagonisti di un musical: Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo sono le grandi star dello Zoo di New York. Legati tra loro da una forte amicizia, quando una sera la gabbia uno di loro è vuota, gli altri “evadono” per andare alla ricerca dell’amico scomparso.

Si troveranno insieme su una nave diretta verso l’Africa. Questa verrà dirottata da un gruppo di bizzarri pinguini che complottano per raggiungere l’Antartide. Così i quattro amici, vissuti sempre in cattività, dovranno imparare cosa vuol dire vivere nella natura selvaggia. Un inaspettato viaggio li porterà nel selvaggio e folle mondo di Re Julien in Madagascar che li accoglierà sulle note della hit “Move It, Move It”.

Madagascar è un inno all’amicizia dedicato a un pubblico di ogni età, una traversata oceanica che porterà gli spettatori dalla giungla urbana dei grattacieli di New York alle spiagge della fantastica isola africana.

Biglietti e prezzi

Si parte da 22 euro per arrivare a 45 euro più prevendita. Prezzo ridotto per gli Abbonati Politeama Genovese.

Sono stati pensati per l'occasione anche alcuni pacchetti famgilia: