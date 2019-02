I Mad in Ska dalla Francia in concerto al Csoa Pinelli

I Mad in Ska arrivano al centro sociale Pinelli direttamente dalla Francia l'11 maggio.

Dieci anni di musica da festeggiare nel migliore dei modi con una serie di concerti, un “Birthday Tour” che approda anche nel nostro Paese con due imperdibili date.

Otto elementi, due album (“G8 J’ai rien" del 2010 e “Le Poids de l’Histoire” del 2015), il recente singolo “Et on ira” uscito nel 2018 per dare il via ai festeggiamenti del decennale, centinaia di concerti in tutta Europa, importanti collaborazioni tra cui quella con Pulpul degli Ska-P nel brano “Hijos de la Revolución”. Questi i numeri della band ska-punk di Lons-le-Saunier, nell’est della Francia, che grazie a un sapiente mix di testi impegnati e ritmi in levare riesce a far divertire e pensare al tempo stesso.

Un rapporto di amicizia speciale, quello fra gli 8 ragazzi francesi e l’Italia, che li riporta ancora una volta sui nostri palchi per un weekend molto atteso.