"Macelli in festa": tavolate, musica e street food nel centro storico

Sabato 21 aprile, in occasione di Euroflora, le botteghe di via dei Macelli di Soziglia, propongono una serata con musica dal vivo e specialità culinarie.

Dalle 20 in poi, in tutta la via saranno posizionati tavoli e sedie per mangiare comodamente ascoltando i brani del duo "Colpa di Ornella".

I negozi che partecipano sono Bella Bu Bistrot, I Canovacci, Cantina Rosso Rubino, Jaa Nù, Gastronomia De Micheli, Il bio di Soziglia, Pescheria Soziglia, Macelli 44, Patalin e Macelleria Piccardo.