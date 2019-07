Macelli in festa: musica e street food nei caruggi

Tornano i Macelli in Festa, sabato 13 luglio nel centro storico, per festeggiare l'estate con musica e street food.

Il Civ Maddalena organizza, a partire dalle ore 18, aperitivo in musica in vico Superiore del Ferro e in piazza Lavagna e, dalle 20, musica con il dj set di Enrico Delaiti e street food delle botteghe di qualità del quartiere.

Ogni negozio proporrà specialità culinarie tra cui tartare di carne e di pesce, acciughe fritte, fave e salame, taglieri di salumi, pansoti al sugo di noci, patate ripiene, salsiccia e altro, con opzioni vegetariane e vegane.