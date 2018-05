"Macelli in Festa": musica dal vivo e street food ai Macelli di Soziglia

Sabato 19 maggio arriva "Macelli in festa": una serata di musica e street food in via Macelli di Soziglia.

Per l'occasione, oltre all'intrattenimento musicale, i negozi della strada proporranno gustose specialità da mangiare. Partecipano Taggiou Cibo e Vino, Bella Bu, I Canovacci, Cantina Rosso Rubino, Jaa Nù Vegan Food, Gastronomia De Micheli, il Bio di Soziglia, Pescheria Soziglia, Cooperativa Monte di Capenardo, Patalin, Macelleria Piccardo, Dolceamaro Caffè Boasi.