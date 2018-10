Alla Corte "M come Méliès", la vita del pioniere del cinema tra sogni e magia

Torna al Teatro della Corte di Genova, dal 9 al 21 ottobre, lo spettacolo di Marcial Di Fonzo Bo e Élise Vigier dedicato al genio di Georges Méliès, punto di riferimento obbligato per i cinefili di tutto il mondo. Chi non ricorda la splendida immagine della luna colpita nell’occhio da un missile? Un fotogramma entrato nell’immaginario collettivo, il colpo da maestro di un artista-artigiano considerato uno dei pionieri del cinema.

E dal celebre Viaggio sulla luna, del 1902, partono gli autori e attori francesi per raccontare il percorso umano e artistico di Méliès, che approdò al cinema dopo aver conosciuto e sperimentato il mondo del teatro e dell’illusionismo. Ma – spiegano Vigier e Di Fonzo Bo – Méliès non sarà sul palco: «Prenderà forma in diversi personaggi e figure. La sua voce sarà presente, una voce offche si incarnerà in oggetti, attori o immagini, macchine o elementi scenici oppure potrà essere lontana ed evocativa come un narratore. Questa voce racconterà l’incredibile storia di un uomo che ha donato tutto per creare splendide favole, momenti di fantasia, di gioia e che, senza saperlo, ha fondato l’arte cinematografica».

Al centro del racconto scenico, allora, è la creazione di Le voyage dans la lune: le prove, il set, l’allestimento, le magie. Proprio come avviene per lo spettacolo, il film prenderà corpo sotto gli occhi degli spettatori: e sarà un viaggio non solo tra le stelle, ma nell’intimità, nel carattere, nei pensieri e nella vita di Méliès. Tra meraviglia e fantasia.

Sopratitoli a cura di Prescott Studio, Firenze.