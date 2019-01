Luzzati Open Mic: chiunque può dire la sua

Luzzati Open Mic è il primo "open mic" nel centro storico di Genova. Cosa vuol dire? Che poeti, attori, musicisti, scrittori, visionari e tutti coloro che hanno voglia di dire la loro davanti a un pubblico, lo potranno fare nell'ambito di queste speciali serate ai Luzzati.

Le date sono 10 gennaio, 21 febbraio, 14 marzo, 11 aprile (ovvero un giovedì al mese) a partire dalle ore 20.

Cos'è un "open mic"?

Come ogni miglior "open mic" che si rispetti, ci sarà un palco, un microfono, la possibilità di attaccarsi con chitarra e basso, due presentatori (Filippo Balestra e Irene Lamponi), cibo gustoso (il menu prevede hamburger e birra a prezzi speciali, ma sono disponibili anche piatti caldi), bevande a volontà e un pubblico con cui confrontarsi.

L'"open mic" è una pratica già presente in altre città e funziona bene come terreno per creare collaborazioni tra artisti emergenti e non, e per dare voce all'underground creativo della città.

Regolamento

Ogni partecipante ha a disposizione 5 min (senza cronometro).

È necessario prenotarsi a questa mail: genovaslam@gmail.com.

Filippo Balestra organizzerà la scaletta e le iscrizioni.

È necessario che le esibizioni si avvalgano del microfono.

Ingresso libero.