Luoghi noti con occhi nuovi: passeggiata per le vie della bella Torriglia

Passeggiata per le antiche vie del borgo per scoprire che la Svizzera dei Genovesi non offre solo aria salubre e i rinomati, inimitabili canestrelletti. Aneddoti, leggende, curiosità, notizie gastronomiche vi faranno conoscere una Torriglia diversa, meta imperdibile del genovesato.

