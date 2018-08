Al via il censimento dei "Luoghi del cuore" FAI: come votare

Luoghi del cuore è un modo di dire entrato ormai nel lessico comune e utilizzato abitualmente per indicare luoghi unici, una mappa variegata e sorprendente formata da siti speciali perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. E così il FAI ha deciso di censire i luoghi da non dimenticare in Italia.

Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccontano la nostra storia personale: un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli in stato di degrado o di abbandono, senza la cura necessaria a proteggerli o un’adeguata valorizzazione per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa anche impegnare e lottare per offrirgli un futuro.

Come votare il proprio luogo del cuore

Ora torna l’opportunità che tanti italiani aspettano per dare concretezza a questo impegno e dare voce alle loro richieste e ai loro desideri. Grazie alla nona edizione de I Luoghi del Cuore del FAI sarà nuovamente possibile votare e cambiare il destino dei luoghi che amiamo. C'è tempo fino al 30 novembre 2018 per votare sul sito del FAI.

I luoghi da votare in provincia di Genova:

Nel censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, chiunque può caricare il suo "posto del cuore". Ecco alcuni di quelli già inseriti e votati, in provincia di Genova:

- Chiesa di San Martino di Liciorno, Borzonasca

- Abbazia di San Fruttuoso, Camogli

- Roccatagliata di Neirone in Valfontanabuona, Neirone

- Abbazia di Borzone, Borzonasca

- Mulino monumentale di Belpiano, Borzonasca

- Trenino di Casella, Genova

- Villa Durazzo Pallavicini, Genova

- Antica Barberia Giacalone, Genova

- Acquedotto storico di Genova, Genova

- Sestri Levante

- Chiesetta di Villa Cella, Villa Cella

- Forte Sperone, Genova

- Chiesa millenaria romanica di Ruta, Camogli

- Forte Tenaglie, Genova

- Campo Pisano, Genova

- Baia del Silenzio, Sestri Levante

- Ponte Romano, Montoggio

- Forti di Genova

- Chiostro Chiesa San Bartolomeo della Certosa, Genova

- Castello d'Albertis, Genova

- Ex hotel Marinella, Genova

- Museo civico di Storia Naturale Doria, Genova

- Parco Naturale del Beigua, Arenzano

- Abbazia Santa Maria alla Croce, Tiglieto

- Grotta di Villa del Principe Doria, Genova

- Palazzo Doria a Fontanarossa, Fontanarossa

- Parco Comunale di Arenzano, Arenzano

- Ex ferrovia da Cogoleto a Varazze, Cogoleto

- Lungomare di Pegli, Genova

- La Cervara abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino, Santa Margherita Ligure

- Borgo di Boccadasse, Genova

- Acquasola, Genova

- Santuario della Madonnetta, Genova

- Abbazia di San Siro di Struppa, Genova

- Chiesetta San Rocco di Nervi, Genova

- Villa del Principe, palazzo di Andrea Doria, Genova

- Chiesa di San Rocco, Camogli

- Forte Diamante, Genova

- Santuario della Madonna delle Grazie, Chiavari

- Punta Chiappa, Camogli

- Santuario di Gesù Bambino di Praga, Arenzano

- Palazzo Agostino De Franchi, Genova

- Piazza Sant'Anna, Genova

- Museo Navale di Pegli, Genova

- Passeggiata di San Michele, Rapallo

- Galleria di Palazzo Spinola, Genova

- Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova

- Villa Duchessa di Galliera a Voltri, Genova

- Parco Villa Doria a Pegli, Genova

- Via Garibaldi, Genova

- La Lanterna di Genova

- Centro storico di Genova

- Belvedere di Castelletto, Genova

- Via San Luca, Genova

- Chiesa di Santa Maria di Castello, Genova

- Cappella di Villa Durazzo Cataldi, Genova

- Pian della Cavalla (Parco Naturale Regionale dell'Antola), Fascia

- Chiesa di San Matteo, Genova

- Basilica di Santa Maria di Castello, Genova

- Casa Carbone, Lavagna

- Museo Diocesano, Genova

- Teatro Carlo Felice, Genova

- Palazzo Ducale, Genova

- Museo del Tesoro di San Lorenzo, Genova

- Museo di Sant'Agostino, Genova

- Museo d'arte orientale Edoardo Chiossone, Genova

- Musei di Strada Nuova: Palazzo Rosso, Genova

- Monastero delle Brigidine, Genova

- Monastero Clarisse (facciata), Genova

- Mercato Liberty di piazza del Carmine, Genova

- Strada Nuova, Genova

- Spiaggia di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure

- Santuario dell'Acquasanta, Genova

- Chiesa di Santa Croce, Bogliasco

- Monti di Genova Righi, Genova

- Monte Gazzo a Sestri Ponente, Genova

- Bosco dei Frati di Nostra Signora del Monte, Genova

- La Fontana del Nonno, Bogliasco

- Cinema Eden di Pegli, Genova

- Passeggiata Anita Garibaldi, Genova

- Chiesa del cimitero di Fontanarossa

- Villa Luxoro, Genova

- Convento di San Francesco a Voltri, Genova

- Chiesa di San Nicolò di Capodimonte, Camogli

- Torre dei Saraceni, Arenzano

- Cappella di Santa Maria Maddalena, Genova

- Istituto Emanuele Brignole (Albergo dei Poveri), Genova

- Incisioni rupestri di Urbe, Tiglieto

- Chiesa di San Barnaba, Genova

- Abbazia di San Gerolamo a Quarto, Genova

- Palazzo Carrega Cataldi, Genova

- Golfo del Tigullio

- Molo del faro di Camogli

- San Michele di Pagana, Rapallo

- Fondazione Magistrato di Misericordia, Genova

- Porto Antico, Genova

- Santuario di Nostra Signora del Monte, Genova

- Chiesa di San Giovanni Battista di Quarto, Genova

- Galleria d'Arte Moderna, Genova

- Wolfsoniana, Genova

- Museo del Risorgimento, Genova

- Museo d'arte contemporanea di Villa Croce, Genova

- Museo archeologico ligure, Genova

- Galata Museo del Mare, Genova

- Ascensore panoramico Bigo, Genova

- Spiaggia e colonia Fara, Chiavari

- Lecceta di Portofino Vetta, Camogli

- Sentiero Rapallo-San Michele-Santa Margherita

- Sentiero delle Batterie a San Rocco, Camogli

- Camogli

- Lago di Malanotte, Borzonasca

- Chiesa di San Nicolò dell'Isola, Sestri Levante

- Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiavari

- Parco Naturale Regionale dell'Aveto, Santo Stefano d'Aveto

- Sentiero naturalistico ai Laghi del Gorzente, Campomorone

- Senarega di Valbrevenna, Valbrevenna

- Amborzasco, Santo Stefano d'Aveto

- Castello di Borgo Fornari, Ronco Scrivia

- Rapallo

- Monastero di Valle Christi, Rapallo

- Borzonasca

- Sant'Alberto, Bargagli

- Borgo Antico di Velva, Castiglione Chiavarese

- Parco del Monte di Portofino, Camogli

- Cristo degli Abissi, Genova

- Chiesa di San Michele di Soglio, Orero

- Rocche di Sant'Anna, Sestri Levante

- Acquario di Genova

- Uliveto di San Bernardo, Bogliasco

- Spiaggia La Secca, Moneglia

- Santuario Madonna del Ponte, Lavagna

- Ponte Romano, Bogliasco

- Mercato Liberty in piazza Di Negro, Genova

- Località di Cerisola, Magnasco, Villa Rocca, Rezzoaglio

- Edificio liberty della scalinata borghese, Genova

- Villa San Faustino, Rapallo

- Rio Gandolfi in val Varenna, Genova

- Palazzo dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno

- Monastero e chiesa di Santa Chiara, Genova

- Albergo Stella Maris, Camogli

- Drogheria via Canneto il Lungo, Genova

- Abbazia dei Fieschi, Cogorno

- Passeggiata via della Costa, Arenzano

- Lago delle Lame, Rezzoaglio

- Borgo di San Lorenzo della Costa, Santa Margherita Ligure

- Bosco di Fontanigorda

- Bosco del torrente Molinassi, Genova

- Abbazia del Boschetto a Rivarolo, Genova

- Abbazia antica del Conio a Missano, Castiglione Chiavarese

- Spiaggia di San Fruttuoso, Camogli

- Ponte Sifone sul torrente Veilino, Genova