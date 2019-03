Ludovico Einaudi in concerto al Carlo Felice

Giovedì 21 marzo al teatro Carlo Felice di Genova si esibirà il pianista Ludovico Einaudi.

Il concerto inizia alle ore 21.

Einaudi ha iniziato la sua carriera come compositore classico, e ha iniziato incorporando altri stili e generi tra cui pop, rock, world music e musica popolare. Ha composto le colonne sonore di numerosi film e trailer come "Quasi Amici" e "Joaquin Phoenix: io sono qui", la miniserie "Dottor Zivago" e "Acquario" nel 1996, per il quale ha vinto la Grolla d'Oro per la migliore colonna sonora.